Рапорт в посвященной России главе отмечает, что единственная серьезная угроза для безопасности нашего региона, в том числе для существования и суверенности Эстонии и других прибалтийских стран, исходит из России. Это следует не только из асимметричной, скрытой или политической подрывной деятельности, но есть и потенциальная военная угроза.
Россия в 2018 году продолжала усиление военной силы у своей западной границы. Российские вооруженные силы сформировали семь новых маневренных полков, из них четыре танковых полка, которые располагаются на расстоянии менее 50 км от границы. Главным образом они находятся рядом с Украиной и Беларусью, но и остающаяся за границей Эстонии Псковская десантно-штурмовая дивизия первой из подразделений воздушно-десантных войск получила в свой состав третий полк. Это показывает, что на приоритетном западном направлении российские вооруженные силы готовятся к возможной войне широким фронтом.
Готовность режима Владимира Путина применить военную силу против других стран вне сомнений. Россия — единственная страна, которая после окончания холодной войны напала на европейском континенте на суверенную страну, которую она сама признала. В течение последних десяти лет Россия сделала это целых два раза, и последовавшая за нападением военная оккупация продолжается в Украине и Грузии до сегодняшнего дня.
Департамент внешней разведки наблюдал за всеми военными учениями российских вооруженных сил в последнее десятилетие. Они охватывают как проигранные с реальными подразделениями на полигонах учения, так и оставшиеся скрытыми от общественности военные игры на картах и штабные учения различных уровней. Анализируя учения, пришли к четырем главным убеждениям.
1. Российские вооруженные сил постоянно отрабатывают масштабную войну с НАТО.
2. Военный конфликт с НАТО, по оценке российских вооруженных сил, начнется с так называемой цветной революции в какой-нибудь из соседних с Россией стран, прежде всего в Беларуси.
3. Балтийские страны — та часть НАТО, на которую России в потенциальной кризисной ситуации проще всего напасть, для того, чтобы склонить равновесие военных сил на Балтийском море в более выгодную для себя сторону. В военном планировании Россия рассматривает Эстонию не как отдельную цель, а как часть НАТО. Следовательно, Эстония должна быть готова к военному нападению России и тогда, когда зачатки конфликта в другом месте. Разжиганием вражды между местными национальными группами Россия пытается сохранить для себя предлог для вмешательства.
4. В случае конфликта НАТО-Россия военная деятельность не ограничивалась бы Восточной Европой или Балтийскими странами, а охватывала бы нападения России и на цели в Западной Европе.
По оценке Департамента внешней разведки Эстонии, в этом году почувствовать на свое шкуре российское влияние сможет прежде всего Украина, где в этом году пройдут выборы. В фокусе российского влияния в 2019 году также выборы в Европарламент, где Россия попытается поддержать прохождение в парламент пророссийских и евроскептических сил.
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