В редакцию поступили фотографии невиданного погодного явления, которое было замечено в Ярвамаа, Эльва и Йыгева. Там прошел черный дождь, от него образовалась серая пена.

"Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары… Информацией о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными замерами", — рассказала синоптик Тайми Пальяк в интервью радионовостям ERR.

Синоптик заверила, что в среду утром воздушные массы изменят направление и в Эстонию придут более чистые и прохладные воздушные массы.