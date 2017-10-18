Во вторник до Эстонии дошли дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара, занесенные ураганом "Офелия" в небо над Европой, и в районе 13 часов Таллин погрузился во тьму, а во многих районах страны прошел черный дождь, сообщает rus.Delfi.ee со ссылкой на местных жителей и метеорологов.
© DELFI.ee

В редакцию поступили фотографии невиданного погодного явления, которое было замечено в Ярвамаа, Эльва и Йыгева. Там прошел черный дождь, от него образовалась серая пена.

"Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары… Информацией о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными замерами", — рассказала синоптик Тайми Пальяк в интервью радионовостям ERR.

Синоптик заверила, что в среду утром воздушные массы изменят направление и в Эстонию придут более чистые и прохладные воздушные массы.



rus.delfi.ee
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