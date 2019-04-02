"Расписание визита президента Кальюлайд в Москву еще не утверждено, однако официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен", — сказала она агентству ТАСС.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля, где примет участие в открытии отреставрированного здания посольства этой республики. По словам советника президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, Таллинн проинформировал МИД РФ о предстоящем визите главы государства, однако договоренностей о двусторонних встречах в Москве не достигнуто.
Последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году: Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.
Посольство Эстонии находится в одном и том же здании в исторической части российской столицы начиная с февраля 1921 года, когда балтийская республика назначила первого полномочного представителя в Москве. Работы по реновации здания начались в 2016 году, их общая смета составила на тот момент 22 млн евро.
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