Гражданам Украины и Беларуси, которые на протяжении последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, теперь снова придется платить за эту услугу, и государство рассчитывает таким образом пополнить госбюджет на 2 млн евро.
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"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", — сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

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Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Беларуси, передает rus.err.ee.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Беларусью, но создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран.

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