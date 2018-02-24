Марина Косолапова глубоко польщена: в преддверии национального праздника - дня независимости Эстонской Республики - президент страны Керсти Кальюлайд наградила директора Нарвской хоровой школы государственной наградой за вклад в развитие культуры Эстонии. Более того, президент приехала в Нарву - преимущественно русскоязычный город на российско-эстонской границе.

"Хорошо было бы, если бы это внимание нам уделили раньше", - рассказывает Косолапова DW. Она - одна из тех примерно 300 тысяч русскоговорящих жителей Эстонии, прибывших сюда со всех уголков СССР в советское время. Какую роль они должны играть в жизни сегодняшней Эстонии? Этот и без того непростой вопрос приобрел особое значение после российской аннексии Крыма, которая подогрела старые опасения по поводу того, что Кремль использует имеющийся в его распоряжении мощный аппарат СМИ для повышения лояльности к себе русскоязычного меньшинства в Эстонии и создания угрозы сплоченности эстонского общества.

Нарва - часть Эстонии

В этом контексте приезд в Нарву президента Кальюлайд представляет собой важный символический жест, считает Кристи Райк, директор Эстонского института внешней политики в Международном центре обороны и безопасности в Таллине. "Это показывает, что Таллин действительно относится к Нарве как к части страны, и что жители Нарвы являются частью народа Эстонии", - говорит она.

По словам Райк, "украинский конфликт был для нас "звонком будильника", он привлек внимание страны к теме лояльности русскоязычных жителей: является ли для них Эстония родным домом? Насколько лояльны они эстонскому государству?"

Жители Нарвы могут легко видеть на расположенной через реку средневековой крепости Ивангород российский флаг. От Ивангорода до Санкт-Петербурга - всего 135 километров. "Когда я слышу звуки военных учений с другого берега реки, я рада, что мы - члены НАТО", - объясняет DW Катри Райк, глава Эстонской академии безопасности. Штаб-квартира академии расположена в Таллине, однако до конца года планируется открыть ее отделение и в Нарве.

Новая культурная среда в Нарве

Многие жители этого города привыкли смотреть российское телевидение. Многие восхищаются Владимиром Путиным. Но переезжать жить на другой берег реки, где асфальт на улицах полон выбоин, а коррупция давно стала частью повседневности, не спешат. Иван Сергеев, который вернулся из Нью-Йорка в родную ему Нарву, чтобы стать главным архитектором города, считает, что в Нарве сейчас нужно "создать климат, при котором людям было бы комфортно жить, а не видеть вокруг один лишь коммерческий сектор". Критикуя малое число учреждений культуры в городе, Сергеев возглавил движение по перепрофилированию опустевших промышленных зданий в Нарве в творческие мастерские.

И есть признаки, что эта политика приносит плоды. К примеру, Аллан Калдоя создает сейчас в Нарве театральную мастерскую по образцу таллинского театрального центра Vaba Lava, в появлении которого он принимал участие. "Своим нападением на Украину господин Путин очень помог нам, - рассказывает Калдоя DW. - Политики стали говорить: "У нас же есть Нарва, нам надо что-то с ней делать". До этого никто особо на город внимания не обращал, добавляет Калдоя.

Повышенным внимание стала пользоваться Нарва и у президента Эстонии. В январе этого года Керсти Кальюлайд сообщила о планах перенести в город на один месяц работу своего офиса. Кроме того, она поддержала заявку Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году. Такое внимание "действительно вдохновило Нарву", говорит Александр Опенко, заместитель директора русской школы в городе. Это побудило Опенко посетить торжества по случаю юбилея независимости Эстонии вместе с его учениками. Еще несколько лет назад подобные мероприятия мало кого интересовали, признался он.

Мосты между эстонцами и русскими

До недавних пор у власти в Эстонии находилась правоцентристская Партия реформ. Ее представители добились того, что страна - первой из постсовестких государств - присоединилась к еврозоне в 2011 году, однако проводили жесткую политику в отношении русскоязычного меньшинства.

Это привело к росту среди русскоязычных жителей страны популярности Центристской партии Эстонии. Сейчас ее председатель Юри Ратас занимает пост премьер-министра Эстонии. Он пообещал смягчить правила получения эстонского гражданства и инвестировать в депрессивные регионы, при этом подтвердив обязательства Эстонии как страны-члена ЕС и НАТО.

"Все последние годы политики из Партии реформ произносили одни и те же слова: есть эстонцы, а есть русские. И если ты эстонец, то ты должен голосовать за нас, а все, приходящее с востока - это плохо, - напоминает Зюлейха Измайлова, лидер Эстонской партии зеленых. - Но мы слишком маленькая страна, чтобы еще делить нас на сообщества".

"Нарве - и всей Эстонии - сейчас нужны мосты между людьми", - соглашается Анна-Ольга Луга из горда Силламяэ, основательница "языковых кафе" для русских, желающих общаться по-эстонски. Изменения в Нарве, по выражению Ольги, дают ей надежду, что мосты между эстонцами и русскими в Эстонии действительно начинаются налаживаться.