Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе Эстонии с Россией обойдутся в 188 млн евро до 2026 года. Эстония планирует начать работы в 2019 году.
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В 2019 году Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте эстонского парламента Рийгикогу в субботу, 2 июня.

На эти цели до 2026 года будут потрачены 188 млн евро. В качестве партнера министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

Ранее правовая комиссия и специальная комиссия парламента по надзору за учреждениями безопасности изучили ход работ на пробном участке длиной в 3,5 км. По словам председателя специальной комиссии Райво Аэга, планируемые инвестиции должны создать условия, необходимые для сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии, учреждениями безопасности и Силами обороны страны.

Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров. Проект ее оборудования, предварительная стоимость которого первоначально составляла 79 млн евро, был представлен в 2015 году.

Deutsche Welle
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