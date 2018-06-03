В 2019 году Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте эстонского парламента Рийгикогу в субботу, 2 июня.
На эти цели до 2026 года будут потрачены 188 млн евро. В качестве партнера министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.
Ранее правовая комиссия и специальная комиссия парламента по надзору за учреждениями безопасности изучили ход работ на пробном участке длиной в 3,5 км. По словам председателя специальной комиссии Райво Аэга, планируемые инвестиции должны создать условия, необходимые для сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии, учреждениями безопасности и Силами обороны страны.
Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров. Проект ее оборудования, предварительная стоимость которого первоначально составляла 79 млн евро, был представлен в 2015 году.
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