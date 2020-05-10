Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство от Covid-19

"То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги (Toshimitsu Motegi) и поблагодарил его", - сообщил глава МИД республики Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа.
После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении Covid-19.
Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от Covid-19 направили Японии более 80 государств.
Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Как отметили в МИД, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.
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