Драматические события в августе 1991 года, когда в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота, привела к восстановлению независимости трех балтийских государств. 20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской ССР принял решение о восстановлении независимости Эстонии на основании принципа исторической правопреемственности эстонской государственности.

Как пишет портал Histrodamus, 20 августа обстановка в Эстонии накалилась, поскольку части Советской Армии готовились взять в Таллинне под свой контроль учреждения, имевшие стратегическое значение; опасались также роспуска Верховного Совета.

В этот момент национальные радикалы и Верховный Совет забыли о своих разногласиях, и в течение дня составили декларацию о восстановлении государственной независимости Эстонии, удовлетворяющую обе стороны, которая была также принята Верховным Советом. Таким образом, советская оккупация Эстонии официально закончилась, хотя на самом деле утверждение окончательного восстановления независимости потребовало еще некоторого времени.

Провал попытки государственного переворота в Москве предоставил Эстонии возможность практически сразу начать реально строить свою независимость. При этом большое значение имело признание независимости иностранными государствами: первой это сделала Исландия (22 августа), за ней, в тот же день это сделала Литва (22 августа), затем Латвия (23 августа).

24 августа независимость Эстонии признала также руководимая Борисом Ельциным Россия; 6 сентября это был вынужден сделать Советский Союз, признавший независимость Эстонии, Латвии и Литвы. 17 сентября прибалтийские государства были приняты в ООН, что окончательно обеспечило им международное признание.