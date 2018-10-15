Глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Эстония не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР. "Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти", - передает слова Хийо минюст.

В отчете комиссии приведены цифры ущерба:

Жертвами сталинских репрессий стали 49 500 человек, 24 100 человек погибли во время Второй мировой войны и 139 400 человек вынуждены были уехать из Эстонии. Эстония потеряла Печерский район и территории за Нарвой. В отчете сказано, что человеческие потери по своей природе можно считать геноцидом.

В период с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель.

Загрязнение поверхностных вод в период с 1950 по 1990 оценили в 20 млрд рублей. Загрязнение грунтовых вод оценили в 60 млрд рублей. За 20 лет использовали 5-9 млрд рублей на производство энергии из сланца, изъятой из Эстонии.

Неэффективное использование залежей фосфорита привело к ущербу в 290 млн рублей.

Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере трех миллиардов рублей.

В Эстонию завезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе Эстонии уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

В отчете указано, что из-за оккупации уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.

В отчете не говорится, по какому курсу рассчитывался ущерб в рублях и сколько он оценивается в евро. Если пересчитать по нынешнему курсу, то ущерб минюст оценил в 1,21 млрд евро.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, многие потери не могут быть измерены в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, развитие свободного общества. Рейнсалу считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать.

Юридическую оценку возможности предъявления иска России дал профессор Института права Таллиннского техничесокго университета Танель Керкимяэ.

В конце августа премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, что Эстония проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе.

На встрече министров юстиции Эстонии и Латвии 21 августа было принято заявление, в котором говорилось, что важно помнить человеческие потери от советской оккупации и выяснить возможности предъявления требований о компенсации за ущерб от Российской Федерации как правопреемника Советского Союза.