Эстония избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы. Это произошло на заседании Генассамблеи ООН в пятницу, 7 июня. Во втором раунде голосования Эстония получила 132 голоса, ее конкурент - Румыния - лишь 58 голосов.

В выборах приняли участие 190 государств. Грузия и Латвия не прошли во второй тур. Эстония избиралась по группе стран Восточной Европы. Вместе с ней в Совбез ООН также попали Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

Чем Эстония займется в ООН?

"Приоритетами страны в Совбезе станут поддержание миропорядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совбеза, ознакомление с опытом цифрового государства, участие в решении проблем климата и экологии", - заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов - США, Россия, Франция, Великобритания и Китай - и 10 непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации.