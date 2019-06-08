Во время голосования Эстония набрала 132 голоса, ее конкурент Румыния - лишь 58. Грузия и Латвия не прошли в финальный раунд.
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Эстония избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы. Это произошло на заседании Генассамблеи ООН в пятницу, 7 июня. Во втором раунде голосования Эстония получила 132 голоса, ее конкурент - Румыния - лишь 58 голосов.

В выборах приняли участие 190 государств. Грузия и Латвия не прошли во второй тур. Эстония избиралась по группе стран Восточной Европы. Вместе с ней в Совбез ООН также попали Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

Чем Эстония займется в ООН?

"Приоритетами страны в Совбезе станут поддержание миропорядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совбеза, ознакомление с опытом цифрового государства, участие в решении проблем климата и экологии", - заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов - США, Россия, Франция, Великобритания и Китай - и 10 непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации.

Deutsche Welle

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