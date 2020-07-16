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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск Нидерландов к России из-за гибели малайзийского самолета Boeing в Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте суда в среду, 15 июля. Иск зарегистрирован под номером 28525/20 и датирован 10 июля.
Nyderlandų teismas tęsia teismo procesą dėl lėktuvo MH17 numušimo
Nyderlandų teismas tęsia teismo procesą dėl lėktuvo MH17 numušimo
© AFP / Scanpix

По мнению властей Нидерландов, российское правительство несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту самолета, и нарушило целый ряд Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Ранее в ЕСПЧ уже поступали иски к России, но они были от частных лиц — родственников погибших.

Уничтожение "Боинга"

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Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившемся пророссийских сепаратистов, а непризнанные "республики" Донбасса — Киев.

По официальной версии Международной следственной группы, малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Украину из российской воинской части под Курском и принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Москва отрицает это.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о гибели пассажирского самолета. Имена подозреваемых по делу МН17 были названы летом 2019 года. Это россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. В марте в Гааге начался процесс по делу о крушении самолета.

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Deutsche Welle
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