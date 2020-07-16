aA
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск Нидерландов к России из-за гибели малайзийского самолета Boeing в Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте суда в среду, 15 июля. Иск зарегистрирован под номером 28525/20 и датирован 10 июля.
Nyderlandų teismas tęsia teismo procesą dėl lėktuvo MH17 numušimo
Nyderlandų teismas tęsia teismo procesą dėl lėktuvo MH17 numušimo
© AFP / Scanpix

По мнению властей Нидерландов, российское правительство несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту самолета, и нарушило целый ряд Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Ранее в ЕСПЧ уже поступали иски к России, но они были от частных лиц — родственников погибших.

Уничтожение "Боинга"

Статьи по теме:
Правительство Нидерландов решило подать иск против России в ЕСПЧ из-за MH17  (13)
Нидерланды подадут иск в ЕСПЧ против России из-за крушения "Боинга" под Донецком  (45)

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившемся пророссийских сепаратистов, а непризнанные "республики" Донбасса — Киев.

По официальной версии Международной следственной группы, малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Украину из российской воинской части под Курском и принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Москва отрицает это.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о гибели пассажирского самолета. Имена подозреваемых по делу МН17 были названы летом 2019 года. Это россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. В марте в Гааге начался процесс по делу о крушении самолета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Киеве задержан "куратор ДНР" из ГРУ, подозреваемый в причастности к уничтожению Boeing-777 над Донбассом (21)

Служба безопасности Украины ( СБУ ) объявила на своем...

Кто сбил "Боинг" над Донбассом? Промежуточные итоги слушаний в суде (15)

В Нидерландах завершился второй блок судебных слушаний...

Суд по делу МН17: теории заговора или альтернативные сценарии (42)

Адвокаты одного из обвиняемых в суде по делу о крушении...

Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского "Бука" (272)

Объединенная следственная группа проанализировала...

Суд по МН17: у США, возможно, есть снимок пуска ракеты по “Боингу” (75)

Суд по делу МН17 попросил рассекретить спутниковые...

TOP новостей

Новый порядок оплаты отпуска по уходу за ребенком эксперт называла насмешкой  Соцмин уверяет, что не работать будет выгодно (15)

Министерство социальной защиты и труда Литвы ( Соцмин )...

Премьер Литвы: для приезжих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция (51)

В среду вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

Половина новых случаев коронавируса - в Каунасском уезде: заболел тренер

Три из шести новых случаев коронавируса выявлены в...

Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая (50)

В каунасской компании Hegelmann Transporte зарегистрированы...

За сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых...

|Maža didelių žinių kaina