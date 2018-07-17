Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил семье журналистки «Новой газеты» Анны Политковской компенсацию в €20 тыс. за ее убийство. Это следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ. Таким образом Страсбург признал, что Россия ответственна за нарушение права на жизнь в отношении Политковской.

Политковская была автором журналистских расследований о нарушениях прав человека во время второй чеченской войны и после ее окончания. Журналистка была застрелена 7 октября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Мотивом убийства журналистки следствие официально назвало ее профессиональную деятельность.

Заявителями по делу Политковской в ЕСПЧ были ее мать Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова, дети Вера и Илья Политковские. Они настаивали, что Россия нарушила в отношении Политковской статью 2 Европейской конвенции прав человека и основных свобод, где говорится о праве на жизнь. Также они указывали, что государство не обеспечило эффективное расследование убийства журналистки, поскольку власти не установили человека, заказавшего и оплатившего преступление.

За организацию и исполнения убийства были в 2014 году осуждены шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков (последние двое были сотрудниками полиции).

Организатором убийства был признан Гайтукаев, непосредственным исполнителем — Рустам Махмудов, оба они получили пожизненные сроки. Остальные трое получили от 11 до 20 лет колонии. ​Гайтукаев в прошлом году скончался в вологодской колонии. Все, кроме Павлюченкова, были осуждены с третьего раза: в ходе первого судебного процесса присяжные признали их невиновными.

Впоследствии прокуратура обжаловала приговор, вынесенный на основе оправдательного вердикта присяжных, и дело отправилось на новое рассмотрение. Затем в ходе второго судебного процесса Московский окружной военный суд вернул дело на доследование.

Вину в ходе следствия признал только Павлюченков, давший подробные показания, которые легли в основу приговора остальным фигурантам дела. Заказчик убийства за годы следствия найден не был.

В связи с расследованием дела упоминались также имена подполковника ФСБ Павла Рягузова и бывшего главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, которые, по версии следствия, незадолго до убийства наводили справки о Политковской и передавали данные о ней группе исполнителей убийства. Впоследствии дело в отношении Бураева было прекращено из-за отсутствия доказательств его причастности к гибели Политковской; с Рягузова также сняли обвинение в убийстве журналистки.

Собственное расследование гибели Политковской ведет также «Новая газета». В год 11-летия убийства журналистки редакция заявила, что официальное следствие не раскрыло и не раскроет преступление из-за политических причин: «Заказчик до сих пор занимает в российской властной иерархии не последнее место». Версию Павлюченкова, называвшего заказчиком убийства Политковской олигарха Бориса Березовского, «Новая газета» считает ложной.