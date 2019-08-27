Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить заявителям 34000 евро.

Первая жалоба была подана самим Магнитским в июне 2009 года, в ноябре он умер в следственном изоляторе. После его смерти разбирательство продолжили его супруга и мать.

По мнению заявителей, в отношении Магнитского, в частности, были нарушены право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство и право на жизнь.

Заявители считают, что российские власти не оказали медицинскую помощь Магнитскому и ответственны за его смерть, а расследование обстоятельств гибели юриста не соответствовало требованиям Конвенции по защите прав человека.

Смерть Магнитского



Сергей Магнитский оказался в следственном изоляторе в 2008 году. Он был арестован по подозрению в том, что помогал уклоняться от уплаты налогов главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Магнитский же утверждал, что раскрыл махинации, которые позволяли высшим чинам МВД фиктивно возвращать из казны НДС и выводить средства из российского бюджета за границу. По его оценкам, таким образом могли быть похищены 5,4 млрд рублей.

В 2009 году Магнитский умер в СИЗО. Назначенная Следственным комитетом экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стало сочетание болезней, которые не были своевременно диагностированы, и неоказание медицинской помощи.

В то же время общественная комиссия под руководством правозащитника Валерия Борщева, а также Совет по правам человека при президенте России пришли к выводу, что причиной смерти юриста стали "пыточные" условия содержания и отказ в медицинской помощи.

В июле 2011 года Следственный комитет России предъявил обвинение по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову. Однако в декабре 2012 года он был оправдан.

Обвинение по статье "причинении смерти по неосторожности" также предъявлялось врачу-лаборанту СИЗО "Бутырка" Ларисе Литвиновой, однако в апреле 2012 года стало известно, что уголовное преследование прекращено за давностью лет.

В 2013 году умершего в СИЗО Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а дело о его смерти было закрыто.