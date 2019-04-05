ЕСПЧ передал российским властям жалобы 380 родных погибших пассажиров рейса MH17 и ожидает от Москвы объяснений. Истцы считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за крушение.
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Россия должна представить Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге свою официальную позицию о крушении рейса MH17. Жалобы 380 родственников погибших пассажиров переданы российским властям, говорится в пресс-релизе суда, обнародованном в четверг, 4 апреля.

Истцы из нескольких стран считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за крушение. Кроме того, российские власти недостаточно способствовали расследованию обстоятельств катастрофы, считают родные погибших.

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Катастрофа рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

Требование денежной компенсации от России

В мае 2016 года иск к России в ЕСПЧ подали родственники 16 погибших в авиакатастрофе из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии. 33 истца потребовали компенсации в размере 330 миллионов долларов.

В июне 2017 года к иску присоединились родственники 111 жертв крушения из Нидерландов. В ноябре 2018 года родные еще 55 погибших пассажиров также обратились в ЕСПЧ с иском к России.

Deutsche Welle
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