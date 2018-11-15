ЕСПЧ постановил, что в отношении Навального была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека. В сочетании с двумя другими статьями Конвенции это позволяет сделать вывод, что оппозиционера преследовали по политическим мотивам, решил суд.

Именно этого добивался Навальный, когда подавал жалобу на первоначальный вердикт ЕСПЧ по этому делу, обнародованный 2 февраля 2017 года.

Почти два года назад ЕСПЧ присудил политику 63,5 тысячи евро, признав нарушение его прав на свободу собраний и справедливое судебное разбирательство. При этом Страсбургский суд не признал, что в случае с задержаниями оппозиционера была нарушена статья 18 Европейской конвенции о правах человека об ограничении прав и свобод.

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В апреле 2017 года Россия в лице министерства юстиции обжаловала вердикт ЕСПЧ. С решением суда частично не согласился и сам Навальный, который настаивает на политической мотивированности в действиях российских властей. Обе стороны направили в суд свои жалобы, и в мае 2017 года ЕСПЧ принял решение рассмотреть дело еще раз.

Навальный уже трижды получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. В 2015 году Россия выплатила ему 26 тысяч евро за 15 суток административного ареста, в 2016-м — 56 тысяч евро по делу "Кировлеса", а в 2018-м — более 4 млн руб. по делу "Ив Роше".

Как Навальный добирался до Страсбурга

Во вторник, 13 ноября, Навальный сообщил что планировал лететь во Франкфурт-на-Майне, чтобы оттуда поехать в Страсбург на оглашение вердикта ЕСПЧ по своему делу, однако был остановлен на пограничном контроле в аэропорту Домодедово. В документе, который вручили оппозиционеру пограничники, говорилось, что ему запрещено покидать страну на основании решения Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако причины в нем не указывались.

Вскоре выяснилось, что запрет связан с возбуждением в отношении Навального исполнительного производства о взыскании ущерба по делу "Кировлеса" (2 млн 164 тысяч рублей). Согласно банку данных ФССП, оно было возбуждено межрегиональным отделом по исполнению особых исполнительных производств Кирова 9 ноября.

Днем во вторник Навальный сообщил, что выплатил требуемую сумму, но подчеркнул, что считает решение о запрете на выезд незаконным, поскольку его не уведомили о начале исполнительного производства и с момента вынесения требований не прошел срок, установленный законом для их исполнения (пять дней).

Вечером того же дня в ФССП подтвердили, что Навальный оперативно и в полном объеме оплатил задолженность, и все наложенные ограничения по исполнительному производству отменены.

Утром в среду, 14 ноября, Навальный сообщил, что беспрепятственно вылетел из России. "К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен, — написал он в "Инстаграме". — Ничего не понадобилось".

Политик сообщил, что планирует подать на службу судебных приставов в суд и потребовать от нее возместить ущерб, который понес в связи с запретом на выезд из страны. Размер ущерба, по подсчетам Навального, составил около 30 тысяч рублей — 21 тысяч за пропавший авиабилет и 8,5 тысяч на срочную поездку юриста в Киров для выяснения ситуации.

Дело о хищении средств у компании "Кировлес" рассматривалось судом два раза. В 2013 году Навальный получил по этому делу пять лет условно, однако приговор был отменен Верховным судом России в связи с решением ЕСПЧ. По итогам нового рассмотрения в феврале 2017 года суд в Кирове вынес Навальному аналогичный приговор, который вступил в силу в мае того же года.

Испытательный срок по этому делу должен был истечь летом текущего года, однако в июне по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний он был продлен еще на год.