Грузинский телеканал "Рустави 2", оказавшейся недавно в центре скандала вокруг оскорблений в адрес президента РФ Владимира Путина, может вернуться к прежнему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши. В четверг, 18 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле "Рустави 2".



Нет признаков нарушения Европейской конвенции по правам человека

Страсбургский суд отклонил иски нынешних владельцев телекомпании - братьев Левана и Георгия Караманишвили, близких к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Судьи не обнаружили в судебной тяжбе по делу "Рустави 2" признаков пристрастности судей, либо нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Таким образом, ЕСПЧ поддержал решения грузинских судов о том, что права на телекомпанию принадлежат ее прежнему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши.

Судебные разбирательства по делу "Рустави 2" ведутся с 2015 года, когда Халваши обратился в Тбилисский городской суд с жалобой, потребовав возвращения телеканала. Он заявил, что в 2006 году при президенте Михаиле Саакашвили его вынудили продать за бесценок все акции телекомпании. Суд удовлетворил иск бизнесмена, затем решение в 2016 году поддержал апелляционный суд и в 2017 году - Верховный суд Грузии. После этого адвокаты "Рустави 2" заявили, что обжалуют решение в Страсбурге.

Скандал вокруг "Рустави 2"

В начале июля телеканал оказался в центре скандала после того как телеведущий Георгий Габуния в воскресной передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял российского президента. В ночь на понедельник, 8 июля, "Рустави 2" на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении медиакомпании говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц.

В тот же день руководство телекомпании отстранило Габунию на два месяца от ведения эфиров. Увольнять журналиста при этом не планируется, сообщил гендиректор Ника Гварамия. Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Украине, тоже назвал речь Габунии "не очень уместной и безвкусной выходкой<...> талантливого журналиста".