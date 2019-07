Грузинский телеканал "Рустави 2", оказавшейся недавно в центре скандала вокруг оскорблений в адрес президента РФ Владимира Путина, может вернуться к прежнему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши. В четверг, 18 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле "Рустави 2".

Judgment Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd and Others v. Georgia - no breach of fair trial guarantees in television channel ownership row