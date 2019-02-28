Европейский суд по правам человекаосудил Францию за бесчеловечное обращение с несовершеннолетним беженцем в нелегальном лагере мигрантов "Джунгли" в Кале на северо-западе страны. Французские власти не выполнили своих обязанностей по защите афганского ребенка, нарушив тем самым его права человека, говорится в решении, которое Страсбургский суд вынес в четверг, 28 февраля.
Как указывается в документе, Джамиль Хан прибыл во Францию в 2015 году в возрасте 11 лет. Он попал в нелегальный палаточный лагерь, получивший название "Джунгли", в надежде перебраться в Великобританию.
Власти Франции не оказали ребенку помощь
Несмотря на то, что при помощи одной из неправительственных организаций суд распорядился, чтобы мальчика разместили в учреждении департамента Кале по делам детей и семьи, власти не взяли его под свое покровительство. Поэтому он был вынужден несколько месяцев провести в трущобах лагеря "в обстановке, совершенно не соответствующей его статусу ребенка, и в ситуации отсутствия безопасности, неприемлемой для его молодого возраста", отмечается в решении ЕСПЧ.
Его ситуация еще больше ухудшилась после того, как в ходе частичного сноса лагеря в 2016 году была разрушена хижина, где он жил.
Согласно постановлению суда, Франция должна выплатить живущему сейчас в Великобритании подростку 15 тысяч евро компенсации. Апелляция может быть подана в течение трех месяцев.
В начале ноября 2016 года из снесенного ранее нелегального лагеря "Джунгли" в Кале были вывезены около 1500 несовершеннолетних мигрантов и распределены в 60 пунктах приема. ООН обвиняла Париж и Лондон в пренебрежении правами ребенка при сносе лагеря.
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