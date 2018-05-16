Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционному политику Алексею Навальному компенсацию за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) в выдаче загранпаспорта. ФМС нарушила статью 2 протокола №4 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода передвижения), говорится в решении суда.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в размере 2000 евро. Изначально Навальный требовал компенсацию в размере 50 тысяч евро, а также возмещение судебных расходов в размере около 5 тысяч евро.

Навальный подал заявление в ФМС для получения загранпаспорта в июне 2015 года. Ведомство отказало, сославшись на то, что оппозиционер был дважды судим и еще не закончились условные сроки, к которым он приговорен. Навальный обжаловал отказ в Замоскворецком районном суде Москвы, который признал решение ФМС законным. В декабре Мосгорсуд также оставил отказ в силе.

Навальный сообщил о получении загранпаспорта 4 мая 2017 года. Этот документ позволил ему выехать в Европу для срочно необходимой операции на глазу, пострадавшем от ожога. Оппозиционера облили зеленкой в центре Москвы в конце апреля, когда он шел на мероприятие Global Event Forum, где он должен был выступать. 7 мая Навальный вылетел в Барселону, где ему сделали операцию, а 11 мая он сообщил о своем возвращении в Москву.

Между тем Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток Алексея Навального за организацию несогласованной акции протеста 5 мая в Москве, передает РИА "Новости". По данным МВД, в Москве протестовали 1,5 тысяч человек.

По версии следствия, Навальный совершил административное правонарушение, которое предусматривает восьмая часть статьи 20.2 Кодекса России об административных правонарушениях (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 30 суток — максимальная санкция по данной статье.