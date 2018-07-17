Согласно информации суда, Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по 16 000 евро, а Екатерина Самуцевич — 5000 евро. Также участницам группы покроют судебные издержки, которые составили 11 760 евро, сообщает Gazeta.ru.

Акция, которую группа назвала панк-молебном "Богородица, Путина прогони", и ставшая поворотной в судьбе ее участниц, состояла из двух эпизодов. Съемка первого эпизода прошла 19 февраля 2012-го в Богоявленском соборе в Елохове, второго — 21 февраля 2012-го в московском храме Христа Спасителя. Эти два эпизода были использованы для создания видеоролика с наложением студийной аудиозаписи.

По словам участниц группы, к проведению акций их побудили высказывания патриарха Кирилла о том, что "Путин исправил кривизну истории". По словам протоиерея Всеволода Чаплина, этот эпизод не получил широкого освещения в СМИ, так как "девушки не успели пропеть кощунственные слова".

В Богоявленском соборе в момент проведения акции служба в нем не велась. Прихожан было немного, участницы группы сначала выступали без звука, а как только начали кричать, были замечены и выведены охранниками. Акция в храме Христа Спасителя продолжалась 41 секунду.

По мнению Марка Фейгина — адвоката участниц, в тексте песни нет обсценной лексики и "никаких откровенно оскорбительных призывов". Представители православной церкви придерживались другого мнения. Впоследствии видеоролик стал материалом для экспертизы по уголовному делу против трех участниц группы — Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич.

Суд над участницами группы Pussy Riot активно освещался представителями европейских и российских СМИ. В их защиту выступили многие известные звезды шоу-бизнеса (Мадонна, Стивен Фрай, Red Hot Chili Peppers), настаивавшие, как и сами задержанные, на том, что акция носила не религиозный, а политический характер.

17 августа 2012 года задержанные были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Вынесение обвинительного приговора стало беспрецедентным российским событием последних лет, получившим мощный общественный резонанс как внутри страны, так и в мире. Международная правозащитная организация "Международная амнистия" признала арестованных узницами совести.

Алехина отбывала наказание в женской ИК-28 в Березниках в Пермском крае, в августе 2013 года была переведена в ИК-2 в Нижегородской области. Надя "Толокно" основную часть срока отбывала в женской ИК-14 (Мордовия).

Осенью 2012 осужденные участницы первыми в России получили "Премию мира" имени Джона Леннона, присуждаемую защитникам прав человека и мира, британский журнал ArtReview поставил Pussy Riot на 57-е место среди наиболее влиятельных людей в современном искусстве. Панк-группа заняла 16-е место в рейтинге влиятельных мыслителей года по версии Foreign Policy и 15-е место среди самых впечатляющих людей года по версии Business Insider.

23 декабря 2013 года, за два месяца до окончания срока заключения, Толоконникова и Алехина вышли на свободу по амнистии, принятой Госдумой к 20-летию российской Конституции. Активистки Pussy Riot назвали такой шаг властей "показательной амнистией перед Олимпиадой" в Сочи. После выхода из колонии, где они пробыли год и два месяца, девушки заявили о том, что создадут проект "Зона права" для отстаивания прав заключенных.

В июле 2014-го Алехина и Толоконникова подали иск в ЕСПЧ с требованием взыскать с России по 120 тысяч евро за моральный вред, причиненный им из-за уголовного преследования, а также компенсировать 10 тысяч евро судебных расходов.