1,5 тысячи граждан Грузии получат денежную компенсацию через тринадцать лет после их депортации из России. Постановление Большой палаты Страсбургского суда является окончательным и не подлежит обжалованию. За его исполнением следит комитет министров Совета Европы.

Решение по межгосударственному иску Грузии против России Большая палата Страсбургского суда приняла еще в июле 2014 года. Тогда суд постановил, что осенью 2006 года российские власти проводили скоординированную политику арестов, задержания и высылки грузин в нарушение Конвенции о защите прав человека.

Россия нарушила статьи о запрете коллективной высылки иностранцев, праве на свободу и неприкосновенность, праве на судебное рассмотрение содержания под стражей и запрете на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Кроме того, было нарушено право на эффективное средство правовой защиты и обязательство предоставить все необходимые условия для эффективного проведения расследования.

Но суд не установил нарушений права на уважение частной и семейной жизни, процедурных гарантий, касающихся высылки иностранцев и права на защиту собственности и права на образование.

Решение по поводу компенсации пострадавшим было отложено. Сторонам был предоставлен срок в 12 месяцев для представления своих позиций и договоренности по поводу компенсации.

В ожидании компенсации

Грузия внесла иск против России при прежних властях в 2007 году. Тбилиси считает, что массовая депортация грузин из России стала ответом Москвы на задержание четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже в сентябре 2006 года.

По данным грузинской стороны, с сентября 2006 до конца января 2007 года было издано более 4600 указов о выселении граждан Грузии, более 2 тысяч человек были задержаны и насильно выдворены из страны. Остальные покинули Россию сами на свои средства.

Российская сторона отвергала эти обвинения, заявляя, что просто продолжала проводить меры для предотвращения нелегальной миграции.

Согласно грузинской стороне, после вынесения решения Страсбургским судом в 2014 году министерство юстиции Грузии обратилось к суду с просьбой о посредничестве в переговорах с российским ведомством, но получило ответ, что подключение к процессу переговоров будет целесообразным после того, как стороны представят свои позиции по поводу компенсации.

В результате минюст Грузии в июле 2015 года сообщил, что, исходя из прецедентных решений, грузинская сторона потребовала от российских властей выплаты 70 млн 320 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Российская сторона с названной суммой тогда не согласилась, назвав ее "хотелками грузинской стороны".

Сбор данных

Министерство юстиции Грузии в сентябре 2016 года отправило суду данные 1795 пострадавших с документацией, подтверждающей их высылку. В ведомстве заявляют, что, несмотря на то, что грузинская сторона с самого начала вела спор по поводу нарушения прав 4634 депортированных, список пострадавших пришлось составлять буквально с нуля, так как оказалось, что до 2012 года были обработаны данные лишь 118 пострадавших. 25 жертв, согласно министерству, не пожелали быть в списке.

Жалоба по поводу массовой высылки грузин — это первый, но не единственный иск, который Грузия подала против России в ЕСПЧ. Суд уже провел слушания по иску Грузии против России в связи с войной 2008 года. В августе прошлого года Грузия подала еще одну жалобу на Россию, которая касается нарушений прав человека в отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии и вдоль их непризнанных границ.

Кроме межгосударственной жалобы в связи с массовым выдворением грузин из России в 2006 году, в Страсбургский суд поступили индивидуальные жалобы депортированных грузин.

Летом прошлого года организация "42 статья Конституции", которая представляла интересы депортированных грузин в суде, заявила о первом и беспрецедентном случае выплаты компенсации российской стороной пострадавшей Лие Шиошвили.

Шиошвили депортировали из России с четырьмя малолетними детьми. Их отправили поездом, но около двух недель удерживали в тяжелых условиях в Дагестане. Шиошвили добралась до Грузии, но ребенок, которого она ждала, родился мертвым. Россия выплатила ей 30 тысяч евро в качестве компенсации.