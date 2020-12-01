ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присоединила к иску против России, поданному Украиной касательно вооруженного конфликта в Донбассе, нидерландский иск к РФ по вопросу уничтожения в небе над Донбассом малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщил в понедельник, 30 ноября, заместитель украинского министра юстиции Иван Лищина на своей странице в соцсети Facebook. Кроме того, к делу присоединен иск Украины к России по поводу детей из украинских государственных учреждений, незаконно вывезенных в Россию в начале донбасского конфликта.
"Для нашего дела здесь имеются плюсы и минусы, но плюсов больше. Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле", - объяснил Лищина. К отрицательным обстоятельствам он отнес возможное затягивание рассмотрения иска Украины к России. Однако такое затягивание "вряд ли можно считать серьезным риском" с учетом "общей неторопливости ЕСПЧ" при рассмотрении подобных дел, подчеркнул замминистра юстиции Украины.
Иск Нидерландов к РФ в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в июле зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за катастрофы MH17. По мнению нидерландских властей, правительство РФ несет ответственность за гибель 298 человек на борту самолета, а также нарушило ряд статей Европейской конвенции о правах человека. Ранее иски к России поступали в ЕСПЧ от родственников погибших.
Россия не считает себя причастной к крушению
Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Все люди, находившиеся на его борту, погибли, две трети из них были подданными Нидерландов.
Зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском, следует из доклада Международной следственной группы о катастрофе. Москва отрицает свою причастность к крушению воздушного судна. Окружной суд Гааги с марта 2020 года ведет процесс по делу о сбитом авиалайнере.
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