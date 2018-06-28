По словам заместителя украинского министра юстиции, после объединения исков Украины в ЕСПЧ российской стороне будет труднее добиваться приостановки рассмотрения дел.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство Киева и объединил иски по заявлениям Украины относительно нарушений Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два производства — по Крыму и Донбассу. Об этом заместитель украинского министра юстиции Иван Лещина сообщил в среду, 27 июня, на своей странице в Facebook.

"Вместо пяти дел Украины против РФ осталось три", — пояснил он, добавив, что иск в связи с вывозом детей из Донбасса в Россию по-прежнему находится в отдельном производстве.

По словам Лещины, теперь российской стороне будет труднее добиваться приостановки рассмотрения дел. При этом замминистра уточнил, что соответствующего решения ЕСПЧ Киев ждал с октября 2016 года.

Суть исков

Два из поданных исков касаются аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове, три — нарушений в Донбассе, в том числе и иск о "похищении детей" из региона.

В начале мая Европейский суд по правам человека передал дела о событиях в Крыму и на востоке Украины в Большую палату в составе 17 судей. Она привлекается к рассмотрению жалоб лишь в особых случаях.

Deutsche Welle
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