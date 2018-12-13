Европейский суд по правам человека принял беспрецедентное решение не принимать к рассмотрению ни одну жалобу, к подготовке которой причастна адвокат из Украины Наталья Целовальниченко. Об этом говорится в официальном сообщении суда, копия которого имеется в распоряжении "Европейской правды".
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Судьи ЕСПЧ решили, что "практикующий адвокат из Киева Наталья Евгеньевна Целовальниченко получает запрет представлять или любым другим образом помогать заявителям в ЕСПЧ как в представленных в Суд, так и в будущих жалобах".

Это решение - беспрецедентное, ведь такая возможность не предусмотрена направления правилам Суда. Однако ЕСПЧ принял его из-за системной деструктивной деятельности украинского адвоката.

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"Суд отстранил Целовальниченко учитывая ее мошенническую и оскорбительную деятельность, в частности потому, что в ряде документов, которые она подала в Суд, есть очевидные признаки подлога, а часть жалоб поданы от уже погибших людей без уведомления суда об их смерти", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ уже обратился к правительству Украины с просьбой проинформировать о причинах этого решения органы адвокатского самоуправления.

Наталья Целовальниченко - юрист из Луганска, которая сейчас ведет адвокатскую практику в Киеве.

Специалистам в тематике ЕСПЧ она известна из-за того, что попыталась "завалить" ЕСПЧ жалобами на Украину из-за военных действий на Донбассе. Подавляющее большинство жалоб, подготовленных с ее участием, уже отклонены как неприемлемые.

"К нам обратились более ста человек, которые утверждали, что их здания разрушены из-за обстрелов... Человек подает копию своего паспорта, где есть регистрация, например, в Донецкой области, и фотографию какого-то разрушенного дома. Какая между ними связь? Абсолютно неизвестно", - объясняла тогда судья от ЕСПЧ Анна Юдковская.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ может официально признать, что Россия контролирует ОРДЛО и несет ответственность за нарушение прав человека на этой территории.

Украинская правда
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