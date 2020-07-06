ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Бориса Немцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил властям России (коммуницировал) дело об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июля.

В частности, ЕСПЧ задал российским властям вопросы об эффективности расследования и попросил их предоставить копию всего уголовного дела, пояснил Чиков. По его словам, "прежде всего, речь идет о недоказанности мотива, неустановлении всех причастных к убийству лиц, неверной квалификации деяния".

Дочь Бориса Немцова Жанна обратилась в ЕСПЧ с жалобой по делу о его убийстве летом 2015 года. Адвокат Вадим Прохоров пояснил тогда DW, что речь идет о возможном нарушении властями РФ ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и защита будет добиваться признания того, что Немцов был убит по политическим мотивам.

Прохоров назвал расследование гибели политика недостаточно эффективным, отметив, что "по организаторам и заказчикам" складывается "довольно прискорбная ситуация".

Убийство Бориса Немцова

Бывший сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, экс-вице-премьер РФ Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.