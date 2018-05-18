Он несколько раз говорил, что еще не принял решения по участию в выборах и это будет зависеть от результатов его работы на президентском посту за последний году.

Социологические службы все чаще и чаще проводят свои опросы на тему о том, кто будет руководить Украиной после мая 2019 года. Но уже сейчас результаты показывают, что на данный момент нынешний президент во второй тур вряд ли пройдет. В 2014 году П. Порошенок выиграл их в пером туре с результатом - 54,7%.

Центра социальных исследований "София":

Если бы выборы президента проходили сейчас, за председателя фракции "Батькивщина" в ВР Юлию Тимошенко проголосовали бы 11% украинцев, 9,8% - за сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, а 9,5% - за действующего президента Петра Порошенко.

8,5% опрошенных проголосовали бы за лидера партии "Гражданская инициатива" Анатолия Гриценко, 7,7% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, а 6,6% - певца Святослава Вакарчука.

5,2% респондентов отдали бы свой голос за депутата Рады, председателя партии "За життя" Вадима Рабиновича, 4,7% - лидера партии "Объединение "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового, а 2,5% - лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока.

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов, а 18,7% - затруднились ответить.

Социологическая группа "Рейтинг":

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного среди 6 тысяч респондентов, если бы выборы президента прошли в ближайшие дни, то большинство голосов избирателей досталось бы лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (8,8%).

Второе и третье места поделили бы Анатолий Гриценко (6,6%) и глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6,0%). Четвертое и пятое места, соответственно, заняли бы фронтмен "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук и артист, шоумен Владимир Зеленский.

И лишь на 6-м месте следом за ними "приютился" действующий президент Петр Порошенко. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк с 1% поддержки находится в самом конце списка.

Киевский международный институт социологии:

Лидером электоральных симпатий украинцев на пост президента Украины является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которой с некоторым отрывом следуют лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно результатам проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 19 апреля 2018 года опроса, если бы выборы президента Украины состоялись в середине апреля, то из всех респондентов 8% отдали бы голоса за Ю.Тимошенко, 6,3% - за А.Гриценко, 6,1% - за О.Ляшко, 6% - за действующего главу государства Петра Порошенко.

Далее в президентском рейтинге следуют шоумен Владимир Зеленский (5,4%), общественный деятель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук (4,8%), лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (4,4%), сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (4,3%).

Как мы видим из результатов практически всех рейтингов на данный момент шансов у Порошенко пока нет. Но остается год и за этот период действующему главе необходимо очень многое сделать. Конечно это только опросы, но настроения граждан они все-таки отражают.