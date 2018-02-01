Длительность роликов, заснятых с разных ракурсов, составляет от шести до одиннадцати секунд. В них, как сообщается, демонстрируется момент, когда Су-27 пересек траекторию полета EP-3, в результате чего тот попал в завихрение от реактивной струи истребителя.
"Эти видеозаписи демонстрируют перехват Су-27 самолета EP-3 на очень близком расстоянии, на одинаковой высоте над уровнем моря, расстояние между законцовками крыльев (двух воздушных судов) составляло 5 футов (около 1,5 метра)", - прокомментировал инцидент командир 67-й тактической группы 6-го флота капитан Билл Эллис. "Для российского истребителя небезопасно осуществлять летные маневры так близко к самолету ВМС США, особенно в течение столь продолжительного времени. Малейшая потеря концентрации внимания или ошибка экипажа самолета, выполняющего перехват, может привести к катастрофическим последствиям", - цитирует летчика ТАСС.
Как отмечалось в ранее распространенном заявлении ВМС США, "перехват был определен как небезопасный в связи с тем, что Су-27 приблизился на пять футов (около 1,5 метра) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27".
Госдеп США назвал перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем "грубым нарушением" международных норм и призвал Россию прекратить эти небезопасные действия, чтобы не создавать риски столкновения в воздухе.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что российский Су-27 с соблюдением всех норм безопасности перехватил над Черным морем американский ЕР-3Е Aries II. По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная цель, приближавшаяся к воздушной границе России. На перехват был поднят Су-27. После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель вернулся на аэродром.
Российских журналистов, правозащитников и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира
Среда, 31 января, - последний день, когда принимаются...
Сенат Польши принял закон о запрете идеологии украинских националистов (12)
Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон...
В Чехии из школ изымают атласы с российским Крымом (24)
Министерство образования, молодежи и спорта Чехии...
ЕЩЕ ПЯТЬ ВИДЕО: Пентагон опубликовал новые кадры опасных маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика (28)
Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27...
Cоавтор "кремлевского доклада" заявил о "подмене" списка (38)
Экономист, специализирующийся на странах Восточной...
TOP новостей
Пора сделать исторический снимок: скоро эту картину в Вильнюсе не увидим (21)
На Литовский национальный стадион напрасно тратили...
Политологи оценили высказывания мэра Каунаса о России (86)
"Я за то, чтобы отношения между всеми странами, особенно...
Спикер парламента Литвы: депутатов-прогульщиков ждут санкции (3)
После того как представитель "Порядка и...
Погода: после обильных осадков ожидается похолодание
Во второй половине недели, 1 февраля, в Литве ожидаются...