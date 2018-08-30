Свидетели по этому делу будут допрошены 15, 16, 17 и 18 января 2019 года. Это значит, что обвиняемые проведут в тюрьме еще как минимум полгода.
I appeal to all media, journalists who work using my materials to spread all the information and investigate this strange situation which shed the light on some topic that led to a worldwide political scandal.Russia has already reached the Thai kingdom where police volunteers are afraid of this affair and afraide to be involved with it. And Thai immigration is dancing to the tune of Russia and in fact will simply kill us if Thailand gives us to Russia. We have no more money - we spent everything on bail. If there is anybody who can help - please write to those contacts that we indicated. ______________________________________________ Я призываю все СМИ, журналистов, которые работают используя мои материалы которые не по моей воле пролили свет который привёл к мировому политическому скандалу распространить всю информацию и расследовать это странное дело. Россия влезла уже в Тайское королевство в котором волонтеры в полиции боятся этого дела и связываться с ним. И тайская иммиграция идёт на поводу у России и по сути просто убьёт нас если выдаст России. Денег у нас больше нет - мы все потратили на залог. Если есть те, кто могут помочь - пишите пожалуйста по тем контактам, которые мы указывали
В феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.
В настоящее время Рыбку в Таиланде обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.
1. Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют. 3. Сегодня был суд. По суду выпустили под залог 6 человек включая Алекса Лесли и Андрея Покера. Они были счастливые с алексом и остальными. Их из суда свободных перевезли в иммиграцию. И в иммиграции сообщили что после суда несмотря на залог их лишили тайских виз. Так, Заплатив за каждого ололо ста тыс бати они получили 10 минут свободы при перевозке из одной тюрьмы в другую. Суд разрешил выйти под залог !!! Но видимо кто то спровоцировал тайскую иммиграцию лишить всех виз за несколько минут! В суде вины своей они не признали. Вина доказана не была. По статусу они должны были быть свободными ведь они невиновны и под залогом. 3. Теперь их держат в условиях ещё хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое. По данным наших очевидцев кто то из русского консульства воздействовал на тайскую полицию. Настя рассказала что в тюрьме приходил человек от консульства и говорил насте и алексу что лучше им признать вину и лететь срочно в Россию. Настя считает что Россия стремится чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального и из-за интервью которое она давала журналисту НБС но оно ещё не вышло, если что то случиться с ней она сказала обратиться к нбс по поводу ее интервью. Пишем как есть с ее слов. Телефонов для связи у ребят нет. Настя думает, что все это из-за ее интервью и свидетельств по поводу дела Навального, и интервью журналистам США о том разговоре на яхте(записано со слов рыбки). Настя сегодня, пока ее перевозили из тюрьмы в тюрьму сумела одолжить телефон, провести трансляцию. Ей передали слова что депутаты гос думы хотят чтобы она сгнила в тюрьме в Тайланде, она ответила что - тех кто этого хочет возможно не любят женщины, желать зла любому человеку очень низко для госдумы РФ. И эти люди ее позорят. Настя официально через свою страницу в Инстаграмм попросила США о помощи выбраться из этой ситуации. И предоставить защиту и политическое убежище 10 репрессируемым членам команды которых Россия достала в Тайланде Просьба распространить слова Насти Рыбки
Все арестованные заявили в суде о своей невиновности.
Nastya Rybka's massage to Vladimir Put in. " We're being transported to another prison again. To Bangkok. They don't explained WHY. This is the 3rd prison. After "being released" on bail. Thanks to all journalists for their help and phone so we can film it. Our first officials of the state still hadn't been taught how to ask for a date " Nastya Rybka informed. Обращение Насти Рыбки к Владимиру Путину. «Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Зачем не объясняют. Это уже третья тюрьма. После «выхода» под залог. Спасибо журналистам за помощь и телефон чтобы это снять. Наши первые лица государства так и не научились назначать свидание. » передала Настя Рыбка!
This information from people from Thai police. So if we go back to Russia we will die in Russian's prison or they will kill us. This is very serious, we will show everything to public as usual! Please USA help us not to die from Russians! Информация от людей из тайской полиции. Тайцы говорят что сами никогда с таким не сталкивались и они боятся в это вмешиваться. Если США не защитит мы пропадём, но до последнего будем держать вас всех в курсе всех событий!
Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.
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