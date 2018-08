I appeal to all media, journalists who work using my materials to spread all the information and investigate this strange situation which shed the light on some topic that led to a worldwide political scandal.Russia has already reached the Thai kingdom where police volunteers are afraid of this affair and afraide to be involved with it. And Thai immigration is dancing to the tune of Russia and in fact will simply kill us if Thailand gives us to Russia. We have no more money - we spent everything on bail. If there is anybody who can help - please write to those contacts that we indicated. ______________________________________________ Я призываю все СМИ, журналистов, которые работают используя мои материалы которые не по моей воле пролили свет который привёл к мировому политическому скандалу распространить всю информацию и расследовать это странное дело. Россия влезла уже в Тайское королевство в котором волонтеры в полиции боятся этого дела и связываться с ним. И тайская иммиграция идёт на поводу у России и по сути просто убьёт нас если выдаст России. Денег у нас больше нет - мы все потратили на залог. Если есть те, кто могут помочь - пишите пожалуйста по тем контактам, которые мы указывали

