Свидетели по этому делу будут допрошены 15, 16, 17 и 18 января 2019 года. Это значит, что обвиняемые проведут в тюрьме еще как минимум полгода.

В феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.

A post shared by Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) on Feb 27, 2018 at 4:45am PST

В настоящее время Рыбку в Таиланде обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Все арестованные заявили в суде о своей невиновности.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.