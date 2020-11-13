При этом, начиная с 2016 года, смертность от кори удвоилась, хотя многие считают ее неопасной детской болезнью. В прошлом году в мире от нее скончалось примерно 207 500 человек.

Эксперты связывают неутешительную ситуацию с тем, что многие дети вовремя не получают необходимую двойную прививку вакцин MCV1 и MCV2, обеспечивающих защиту от кори. Чтобы надежно пресечь распространение вируса, должно быть привито 95% населения. Среднемировой уровень вакцинации MCV1 составляет 85%, MCV2 — 71%.

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"Наука давно знает, как не допустить вспышек кори. Нужно работать сообща, чтобы дойти с прививкой для каждого", — прокомментировал обнародованные данные генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

В 2020 году меры по борьбе с Covid-19, при всей их важности, затормозили вакцинацию от других болезней.

В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали).

"Covid-19, опасный сам по себе, вызывает еще и рост заболеваемости и смертности от кори, которая также не знает границ", — указывает президент американского отделения Красного Креста Гейл Макговерн.

"Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины", — говорит исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетт Фор.

"Хотя здравоохранение во всем мире поглощено Covid-19, нельзя ослаблять борьбу с другими инфекциями. Корь стопроцентно предотвратима, от нее никто не должен умирать", — заявил Сет Беркли, глава международной организации Gavi, занимающейся вакцинированием населения бедных стран.

Вирус кори исключительно заразен, предупреждает американский эпидемиолог Роберт Линкинс.

6 ноября ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства принять экстренные меры против распространения кори и полиомиелита.

"Борьба с Covid-19 критически важна. Но есть и другие смертельные заболевания, угрожающие миллионам жителей наиболее бедных стран", — говорится в документе.

Специализированные органы ООН особенно беспокоит ситуация в Нигерии, крупнейшей африканской стране с населением 200 млн.

Уровень вакцинации от кори составляет там всего 54%. В двух южных штатах, Дельта и Энугу, свыше 70 человек в последние дни скончались от вспышки желтой лихорадки. В соседнем штате Бену 12 человек погибли от неустановленной пока инфекции.

Covid-19 в Нигерии по, вероятно, неполным данным заболело 64 366 человек и 1160 из них умерло.

"Немыслим сам факт того, что мы наблюдаем самые крупные вспышки кори при жизни целого поколения, когда у нас есть безопасная, экономичная и проверенная вакцина. Ни один ребенок не должен умереть от болезни, которую можно предотвратить с помощью вакцин", — говорит президент Фонда Организации Объединенных Наций Элизабет Казенс.

"Антипрививочники"



Сложности с вакцинацией от кори и некоторых других болезней имеются и в развитых странах. Только не из-за бедности, а из-за мифов, предубеждений и фейков.

Движение "антипрививочников" существует столько, сколько сами вакцины. В Британии еще в 1772 году прославился своими проповедями пастор Эдмунд Масси, назвавший в них прививки от оспы дьявольским делом.

В последние годы оно резко активизировалось благодаря британскому медику Эндрю Уэйкфилду, который в опубликованной в 1998 году статье утверждал, будто комбинированная прививка от кори, свинки и краснухи вызывает у детей аутизм.

Хотя данные статьи позднее были опровергнуты, а сам Уэйкфилд лишен лицензии врача за научную недобросовестность, посеянные им семена дали всходы.

Процент детей, прививаемых от кори в Соединенном Королевстве, снизился с 92% в 1996 году до 84% в 2002 году, а в некоторых районах Лондона до 60%. В результате спустя шесть лет было официально признано, что корь вернулась в Британию, вновь появились смертельные случаи.

То же самое случилось в других странах, которые, как считалось, давно избавились от кори, и где распространилась теория Уэйкфилда. В Ирландии в 2000 году заболели полторы тысячи человек, трое из них умерли.

Во Франции в 2008-2011 годах заболело корью более 22 тыс. человек.

В декабре 2014 года 125 человек заразились корью в калифорнийском Диснейленде, после чего в штате Калифорния был принят закон об обязательной вакцинации детей.

В России вспышка кори случилась в 2018 году. Число заболевших подскочило в 3,5 раза. Эксперты объясняли это возросшим сопротивлением населения вакцинации.

По данным департамента здравоохранения Москвы, среди не привитых от кори детей в городе почти в 80% случаев причиной был принципиальный отказ родителей.

По данным опросов, против прививок в России регулярно выступают 22-27 процентов граждан.