Один из участников протестных демонстраций в Иране, находясь в тюрьме, покончил с собой. Об этом стало известно в понедельник, 8 января. Тюремное руководство подтвердило, что 22-летний молодой человек, который был задержан во время акций протеста, повесился в туалете.
© Reuters / Scanpix

Причины самоубийства пока не названы. Общее число задержанных на демонстрациях официально не называется. По разным источникам их может быть от 1000 до 1800. В понедельник были освобождены 159 человек. В результате беспорядков были убиты 18 человек, еще двое погибли из-за несчастного случая во время акции протеста.

Комментируя волну протестов в стране, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "последнее слово - за народом". "Люди имеют законное право требовать от нас, чтобы мы их видели и слышали, а также исполняли их требования", - заявил он. В то же время замминистра юстиции Ирана Хамид Шахриари пообещал применить к организаторам протестов высшую меру наказания - смертную казнь.

Государственные СМИ сообщают, что организаторами демонстраций против дейстующего режима являются либо члены оппозиционной группировки "Народных моджахедов", либо представители монархистского движения. Иранские органы безопасности утверждают, что в организации протестов также принимают участие американские спецслужбы. Глава ЦРУ Майк Помпео опроверг это заявление.

Deutsche Welle
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