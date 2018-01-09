Причины самоубийства пока не названы. Общее число задержанных на демонстрациях официально не называется. По разным источникам их может быть от 1000 до 1800. В понедельник были освобождены 159 человек. В результате беспорядков были убиты 18 человек, еще двое погибли из-за несчастного случая во время акции протеста.
Комментируя волну протестов в стране, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "последнее слово - за народом". "Люди имеют законное право требовать от нас, чтобы мы их видели и слышали, а также исполняли их требования", - заявил он. В то же время замминистра юстиции Ирана Хамид Шахриари пообещал применить к организаторам протестов высшую меру наказания - смертную казнь.
Государственные СМИ сообщают, что организаторами демонстраций против дейстующего режима являются либо члены оппозиционной группировки "Народных моджахедов", либо представители монархистского движения. Иранские органы безопасности утверждают, что в организации протестов также принимают участие американские спецслужбы. Глава ЦРУ Майк Помпео опроверг это заявление.
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