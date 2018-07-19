Выступая 18 июля в палате общин британского парламента с прощальной речью, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон обвинил премьер-министра Терезу Мэй в нерешительности при выработке стратегической линии в отношении переговоров с Европейским союзом. А еще он уже успел найти новую работу - в обход правил.
Boris Johnson
© Reuters/Scanpix

В британском парламенте существует давняя традиция предоставлять ушедшему в отставку члену кабинета возможность выступить с речью, в которой бывший министр может объяснить причину своей отставки.

Такие речи могут быть весьма драматическими и иметь далеко идущий политический эффект.

Формальность или тактика?

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В своей речи в палате общин бывший министр Борис Джонсон повторил свой тезис о том, что правительство действует в атмосфере, насыщенной никому не нужным туманом неуверенности в себе. Похвалив премьер-министра за мужество и упорство, Джонсон тем не менее снова отверг согласованный на совещании кабинета в загородной резиденции Терезы Мэй план выхода из ЕС, и заявил, что он приведет страну к "злосчастной неопределенности".

"Еще не поздно спасти "Брексит", - сказал Джонсон. - У нас есть пока время на переговоры, мы несколько раз меняли свою позицию и можем изменить её снова".

Некоторые члены парламента считают, что отставка Джонсона является тактическим ходом в преддверии возможного ухода со своего поста Терезы Мэй. Они видят в Джонсоне возможного кандидата на пост нового премьер-министра.

Наиболее известным примером примером речей, с которыми выступают бывшие министры, является знаменитое выступление сэра Джеффри Хау в 1990 году после его отставки с поста министра иностранных дел. В речи он подверг острой критике стиль руководства премьер-министра Маргарет Тэтчер. Она подала в отставку всего через две недели после этого выступления.

Неловкий уход

Еще до своего выступления в парламенте Борис Джонсон объявил, что намерен вернуться к работе обозревателем в газете Daily Telegraph. Это стало нарушением недавно введенных правил поведения министров, которые обязаны сообщать специальному парламентскому комитету о своих планах в случае отставки во избежание конфликта интересов.

Эти правила предусматривают период ожидания в течение трех месяцев после отставки до занятия новой должности. Однако парламентский консультационный комитет не может принять никаких в мер в отношении Бориса Джонсона, поскольку тот не занимает больше министерской должности.

Борис Джонсон писал для Daily Telegraph еще до избрания на пост мэра Лондона в 2008 году. До начала политической карьеры он был известен в первую очередь как журналист. Его зарплата в Daily Telegraph составляла 275 тысяч фунтов в год.

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