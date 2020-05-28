Причиной выхода США из Договора об открытом небе, как заявил 21 мая американский госсекретарь Майк Помпео, стало нарушение этого договора Россией. По той же причине в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по которому Соединенные Штаты и СССР еще в 1987 году обещали друг другу не иметь ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров.

До этого - в 2015 году - Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и теперь может "законно" и без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией.

Наконец, еще в 2002 году, при президенте Джордже Буше-младшем, США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) - и уже при президенте Бараке Обаме развернули небольшую систему ПРО в Европе.

В итоге из важнейших договоров о контроле над вооружениями в силе остался только Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3, но и он может прекратить существование в следующем году, когда истекает срок его действия: США пока не соглашаются его продлить.

При этом каждый раз при разрыве очередного договора различные аналитики и эксперты говорят, что это грозит конфликтом и большой войной - но пока, кажется, ничего не происходит. Ядерные державы и близко не подходят к состоянию вооруженного столкновения.

Согласованные облеты



Договор об открытом небе вступил в силу в 2002 году; он дает право государствам-участницам совершать определенное количество инспекционных полетов над другими странами на самолетах-разведчиках с аппаратурой с определенным порогом чувствительности и разрешения и обязывает позволять такие облеты своей территории.

Договор подписали 34 страны, и это в большинстве европейские государства: союзники США по НАТО, а также Россия, Белоруссия, Украина, Грузия и Казахстан.

Госдепартамент США, объявляя о намерении выйти из договора, обвинил Россию в его нарушении (и пообещал не выходить, если Россия перестанет нарушать). Речь, в частности, о введенных Москвой ограничениях на полеты над милитаризованной Калининградской областью и над границей России с Грузией - и, соответственно, с отколовшимися Абхазией и Южной Осетией. Россия настаивает, что договор не нарушала.

Сторонники этого решения администрации Трампа указывают на то, что особого смысла в соглашении для Москвы и Вашингтона не было: у США и так есть возможность следить за происходящим на территории России - со спутников. Как и у России - за США.

За первые 15 лет действия договора все стороны, по данным Госдепартамента, совершили около 1500 полетов, при этом США летали над Россией и Белоруссией 196 раз, а Россия и Белоруссия над США - всего 71 раз.

Но у европейских союзников США космической разведки нет или она слабо развита.

Поэтому оппоненты Трампа в самой Америке ругают их за то, что они в очередной раз демонстрируют безразличие к интересам европейских партнеров.

"Выход США из Договора об открытом небе прекрасно устраивает Путина. Россия избавится от этих докучливых облетов с американцами за штурвалом и украинскими и грузинскими пассажирами. Вашингтон в очередной раз кинул друзей и союзников", - комментирует сооснователь исследовательского центра Stimson Center Майкл Крепон.

Дело в том, что Договор об открытом небе позволяет инспекторам из одной страны-участницы "подсаживаться" в самолет другой страны - и инспектировать третью страну совместно.

"Договор об открытом небе дает полезные инструменты на случай кризиса в том или ином регионе в то или иное время. Российские и пророссийские силы находятся в состоянии конфликта с украинскими силами в Донбассе с весны 2014 года, - считает эксперт по проблематике контроля над вооружениями американского Брукингского института и бывший дипломат, служивший в посольствах в Москве и Киеве, Стивен Пайфер. - США совершали наблюдательные полеты - временами в сотрудничестве с Украиной - над Донбассом и над российской территорией, граничащей с Донбассом. Эти облеты были не только инструментом сбора информации, но и символом политической поддержки Украины Соединенными Штатами".

Однако переоценивать важность этих полетов для Украины не стоит, считает научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов: "Вся информация, которая получена в этих облетах, была бы конфиденциально передана Украине и так".

К тому украинцы - а также грузины, эстонцы, латвийцы, до сих пор пользовавшиеся возможностью полетать на американском самолете-разведчике, - после выхода из договора американцев, скорее всего, смогут пользоваться услугами европейских союзников - которые уже заявили, что не намерены выходить из соглашения. Европейцы, по данным Госдепартамента, инспектировали территорию России и Белоруссии примерно 500 раз.

Снятие стопоров



Так можно ли говорить о том, что распад международных договоров о сдерживании вооружений так уж опасен?

На практике выход США из этих соглашений действительно пока ничего не меняет, но он создает условия для того, чтобы вероятность конфликта стала выше, объясняет Константин Богданов.

"Чем больше вы снимаете ограничений, тем больше создаете неопределенности, тем больше снимаете виртуальных стопоров, которые должны работать в кризис... Это как снимать защиту с электрической сети: вроде пока все нормально, но в конце концов все сгорит", - говорит эксперт.

"Договор об открытом небе - это не первый и, наверное, не последний договор о сокращении риска ядерного или обычного конфликта, из которого нынешняя администрация вышла без реалистичного плана, чем его заменить", - отмечает руководитель американской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбол.

"Отказ России, предложившей продлить на пять лет договор СНВ, которым грозит администрация Трампа, усугубит ситуацию и еще больше повысит риск ничем не сдерживаемой военной и ядерной гонки между США и Россией в то самое время, когда мир вряд ли может себе это позволить", - сказал Кимбол.

Главное последствие разрыва договоров о контроле над вооружениями - каждая из сторон в результате меньше знает, что делает и что задумала другая, и от этого больше нервничает. А это чревато срывом в конфликт.

К тому же гонка вооружений идет своим чередом, появляются новые виды и даже классы оружия, притом не только у двух главных ядерных держав. Время реакции на возможный удар таким оружием все сокращается - соответственно, растет вероятность ошибки.

"Концепция ответно-встречного удара сопряжена с изрядным риском непреднамеренного развязывания ядерной войны из-за возможности технического сбоя, - писал в прошлом году, комментируя готовившийся выход США из ДРСМД, ведущий российский специалист по контролю над ядерными вооружениями академик Алексей Арбатов. - В ближайшей перспективе этот риск может существенно вырасти вместе с развитием военной техники и изменением стратегического баланса. Например, космические вооружения и средства кибервойны, вероятно, получат способность блокировать СПРН (Системы предупреждения о ракетном нападении - Би-би-си) или инспирировать ложную тревогу с их стороны. Распространение в мире ядерных ракет морского базирования порождает опасность провокационных "анонимных" ударов третьей стороны из-под воды. Создание гиперзвуковых систем лишит наземные радары СПРН возможности своевременно определять траекторию полета ракет противника и район падения его боеголовок, а значит, ответно-встречный удар придется наносить сразу по сигналу спутников, которые периодически выдают ложную тревогу".

Москва по разным соображениям неизменно выступает против разрыва договоров о ядерном и ракетном оружии. Дональд Трамп же, судя по его поведению на посту президента, ко всем международным договорам относится как к "сделкам", которые он в меру своего понимания считает выгодными или невыгодными, и которые, соответственно, надо сохранить или немедленно разорвать.

Кроме того, Трамп уже не раз высказывался в том духе, что если ему не удастся принудить Россию (и Китай) к новым, выгодным на его вкус договорам, то США легко победят их в новой гонке вооружений.

"Трамп в последний год говорил, что он хочет добиться больших свершений в деле контроля над вооружениями и заключить с Россией и Китаем соглашение, покрывающее все виды ядерного оружия, но его администрация до сих пор не предъявила ни каких-либо предложений, ни даже примерного плана, - считает аналитик американского Брукингского института Стивен Пайфер. - Решение выйти из Договора об открытом небе станет очередным свидетельством того, что он не видит особого смысла в контроле над вооружениями".