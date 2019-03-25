ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"

Еврокомиссия считает все более вероятным выход Великобритании из ЕС 12 апреля без соответствующего соглашения.
© AP / Scanpix

Европейский Союз завершил подготовку на случай неурегулированного "Брекзита". Сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения нежелательным, но Брюссель к нему готов, сообщила Европейская комиссия в понедельник, 25 марта.

Меры в 13 ключевых сферах


Поскольку становится все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский Союз без договора, Еврокомиссия завершила приготовления на этот случай, указывается в заявлении.

Статьи по теме:
"Брексит": Терезе Мэй предлагают уйти в отставку  (26)
ЕС предложил Лондону две возможности переноса "Брекзита"  (13)

В частности, ведомство обозначило меры в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта, прав на рыбную ловлю и банковской сфере. При этом оно подчеркнуло, что данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого "Брекзита", но не предотвратить в целом его нанесение.

Еврокомиссия также призвала европейских граждан и бизнес ознакомиться с предполагаемыми последствиями выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения и принять соответствующие меры для подготовки к такому сценарию.

Великобритания лишится переходных механизмов


В том случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без сделки, то оно автоматически лишится каких-либо переходных механизмов. После этого к Великобритании перестанут применяться законы ЕС, что приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса, указывается далее в документе. В частности, ожидаются длительные задержки в загруженных пунктах перехода через границу, таких как порты и Евротоннель. Британские подданные, приезжающие в ЕС, будут ограничены правом 90-дневного пребывания и подвергнутся более строгому паспортному контролю.

Брюссель предложил Лондону два варианта


После того как британская Палата общин 15 января и 12 марта отклонила проект соглашения с Евросоюзом, Брюссель согласился отложить дату "Брекзита", первоначально намеченного на 29 марта. ЕС выразил готовность предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если британский парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая. Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" перенесут на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений. Голосование Палаты общин должно состояться до конца марта.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке "Брекзита" (1)

ЕС может дать британскому премьеру еще несколько дней...

В мире

ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"

Еврокомиссия считает все более вероятным выход...

В Украине резко возросло число жертв кори (1)

По данным Минздрава Украины, с начала года корью...

Доклад Мюллера: Трамп не вступал в сговор с Россией (78)

Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией в ходе...

Подавший SOS круизный лайнер добрался до порта Мольде

Три из четырех двигателей лайнера Viking Sky, попавшего в...

В Венесуэлу вновь прибыли российские Ил-62 и Ан-124 (70)

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два...

TOP новостей

Сквернялис рассказал историю старого взыскания: это случилось в 1999 году (29)

Кандидат в президенты Литвы премьер-министр Саулюс...

Синоптики предупреждают: ожидается сильный снег (4)

После теплых и приятных выходных в Литву возвращается...

Brexit ускорил процесс: эмигранты уезжают и везут на родину все вещи (78)

В Великобритании все еще продолжается хаос в связи с...

Жительница Вильнюса хотела сделать прививку от кори, но не дождалась своей очереди (9)

"Мы стояли в живой очереди, но не дождались", – делилась...

Водитель в Вильнюсе своими действиями поразил участников движения и специалистов (10)

Водитель Toyota Prius с наклейками одной вильнюсской...