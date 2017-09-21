По ее словам, в настоящее время необходимости в новых переговорах об этом соглашении нет.

Все государства, входящие в группу "5 плюс 1" - Германия, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, - едины во мнении, что пункты договора должны быть соблюдены, а все стороны выполнят свои обязательства в его рамках, сообщила Могерини.

Она добавила, что США, поднявшие вопрос о ценности соглашения с Тегераном, согласились с тем, что Иран полностью соблюдает оговоренные правила.

Согласно договоренностям, достигнутым в июле 2015 года, Иран в обмен на снятие с него экономических санкций должен ввести существенные ограничения на свою ядерную программу сроком как минимум десять лет.

В середине августа 2017 года Тегеран пригрозил выйти из соглашения, если США введут против него новые санкции.