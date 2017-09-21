Ядерное соглашение с Ираном будут соблюдать все участвующие в нем стороны, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини по окончании встречи представителей ЕС, Германии и Ирана в четверг, 21 сентября.
© AFP / Scanpix

По ее словам, в настоящее время необходимости в новых переговорах об этом соглашении нет.

Все государства, входящие в группу "5 плюс 1" - Германия, США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, - едины во мнении, что пункты договора должны быть соблюдены, а все стороны выполнят свои обязательства в его рамках, сообщила Могерини.

Она добавила, что США, поднявшие вопрос о ценности соглашения с Тегераном, согласились с тем, что Иран полностью соблюдает оговоренные правила.

Согласно договоренностям, достигнутым в июле 2015 года, Иран в обмен на снятие с него экономических санкций должен ввести существенные ограничения на свою ядерную программу сроком как минимум десять лет.

В середине августа 2017 года Тегеран пригрозил выйти из соглашения, если США введут против него новые санкции.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Вето Додона не остановило парламент Молдовы

Парламент Молдовы повторно принял 12 законопроектов,...

Ответ Пхеньяна на речь Трампа: "собака лает..." (4)

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо...

Порошенко и Пенс вышли с заседания Совбеза ООН перед выступлением Лаврова (12)

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр...

Порошенко в ООН призвал ввести миротворческую миссию в Донбасс (11)

Президент Украины Петр Порошенко , выступая в среду, 20...

По всей Испании митинговали за референдум о независимости Каталонии (2)

Акции против запрета испанских властей на проведение в...

TOP новостей

Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (32)

Декларирование места жительства обернулось настоящей...

Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (248)

Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...

Из уст Палецкиса – новая интерпретация независимости государства (25)

21 сентября на заседании в парламенте, посвященном...

Сквернялис оценил комментарий Палуцкаса об Островецкой АЭС: похоже на рупор Кремля (49)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Новости из банка: если не переведешь в банк зарплату, то увеличат процентную ставку (7)

Клиенты банков должны внимательно читать условия...