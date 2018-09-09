Заявив, что выборы в Донбассе противоречат достигнутым в Минске договоренностям, ЕС призвал Москву оказать влияние на лидеров ДНР и ЛНР.

"Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ", — говорится в пресс-релизе на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

По мнению Брюсселя, реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта — ключевое решение мирного урегулирования на востоке Украины на долгосрочную перспективу.

"Поэтому объявление о проведении 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречит духу и содержанию минских соглашений, в которых прописаны конкретные условия, касающиеся организации выборов в местные органы власти в данном регионе", — говорится далее в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что "необходимо избежать любых действий, которые могут затруднить реализацию минских соглашений". Далее Брюссель указывает, что и впредь надеется на то, что Россия в этой связи в полной мере использует свое влияние на сепаратистов.