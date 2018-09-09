Заявив, что выборы в Донбассе противоречат достигнутым в Минске договоренностям, ЕС призвал Москву оказать влияние на лидеров ДНР и ЛНР.
"Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ", — говорится в пресс-релизе на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).
По мнению Брюсселя, реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта — ключевое решение мирного урегулирования на востоке Украины на долгосрочную перспективу.
"Поэтому объявление о проведении 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречит духу и содержанию минских соглашений, в которых прописаны конкретные условия, касающиеся организации выборов в местные органы власти в данном регионе", — говорится далее в пресс-релизе.
В документе подчеркивается, что "необходимо избежать любых действий, которые могут затруднить реализацию минских соглашений". Далее Брюссель указывает, что и впредь надеется на то, что Россия в этой связи в полной мере использует свое влияние на сепаратистов.
Ким Чен Ын не стал выступать на параде в Пхеньяне и не показал межконтинентальную ракету
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военный парад в Пхеньяне...
The Telegraph: чемпионат мира по футболу в РФ помешал Британии раньше выдать информацию о подозреваемых в отравлении Скрипалей (12)
Газете The Telegraph стали известны новые подробности о...
ЕС выступил против запланированных выборов в ЛНР и ДНР (12)
Брюссель призывает Россию оказать всяческое влияние на...
Прокуроры в США признали, что Бутина не предлагала секс в обмен на должность (1)
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению...
TOP новостей
Пассажир возмущен: на этот поезд невозможно попасть (48)
Даже не в пиковое время сложно купить билет на поезд,...
Энтузиасты отправили флаг Литвы в космос (114)
Несколько энтузиастов в честь столетия восстановления...
В центре Вильнюса раздали 500 радужных флагов (124)
ЛГБТ-активисты Вильнюса 7 сентября в ответ на поджоги...
Погода: осень понемногу вступает в свои права (1)
В субботу атмосферный фронт принес в Литву дождевые...
Деятели искусства из стран Европы призвали отменить проведение "Евровидения" в Израиле (23)
Издание Guardian опубликовало открытое письмо около...