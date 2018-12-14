По его словам, данные средства помогут жителям Донбассе "в условиях надвигающейся зимы". Он также добавил, что ЕС продолжает помогать нуждающимся, который страдают на протяжении 4 лет конфликта.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил странам Евросоюза разработать программы помощи для городов Донбасса, но подчеркнул важность сохранения санкций против России.

Украинский президент также выступил с предложением о помощи Донбассу. "Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", — сказал он.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции против лиц, причастных к проведению 11 ноября выборов в Донбассе — на территориях самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Совет ЕС включил в санкционный список девять человек, сообщается на правовом портале ЕС. Под санкции попали: лидер ЛНР Леонид Пасечник, главы "народных советов" ЛНР Денис Мирошниченко и ДНР Владимир Бидевка, а также руководители и члены "избирательных комиссий" в ЛНР и ДНР.