ЕС ввел в действие защиту от санкций США против Ирана

Евросоюз ввел в действие меры для защиты европейских компаний, которые могут попасть под санкции США против Ирана. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном журнале ЕС во вторник, 7 августа.

Некоторые штрафные меры, которые США возобновил против Ирана после выхода из соглашения по его атомной программе, имеют экстерриториальное действие и вредят интересам ЕС, а также физических и юридических лиц, реализующих свои права на основании Договора о функционировании ЕС, говорится в документе. Такое действие нарушает международное право, считают в Брюсселе.

Распоряжение, в частности, включает Иран в список стран и регионов, которые могут получать финансовую поддержку Европейского инвестиционного банка под гарантии ЕС. Брюссель также побуждает европейские компании игнорировать санкционные угрозы США и других стран, обещая им получение компенсаций в случае финансовых потерь от санкций. Кроме того, теоретически открывается путь к наказанию европейских компаний, соблюдающих санкции США, однако эксперты сомневаются в том, что ЕС прибегнет к такой возможности.

Положение о защите от санкций США было ранее актуализировано - в первую очередь, согласно сообщению Еврокомиссии, для того, чтобы обеспечить надежный фундамент для малых и средних предприятий, особенно для тех, которые имеют в Иране более благоприятные деловые возможности, чем в США.

США возобновили санкции против Ирана

В мае 2018 США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций. 7 августа США возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в рамках СВПД. Сначала вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал.

Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон возобновит действие санкций в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.