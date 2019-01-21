ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия. Под них подпали четверо россиян, причастных к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.
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Соответствующее решение приняли министры иностранных дел Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник, 21 января. В перечне, опубликованном в этот же день, значатся начальник Главного управления генштаба РФ, занимающегося разведкой (ранее ГРУ), Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Двое последних, по данным британской стороны, в марте 2018 года были в Солсбери под именами Руслана Боширова и Александра Петрова и совершили покушение на Скрипалей

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, если таковые есть на территории Евросоюза.

До недавнего времени у ЕС не было юридических рамок, позволявших ввести санкции против ответственных за нападение. В октябреСовет ЕС одобрил режим санкций за применения химоружия, и лишь теперь ввел первые конкретные ограничительные меры.

Deutsche Welle
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