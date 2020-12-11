Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи белорусскому народу в размере 24 миллиона евро. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила пресс-службой Еврокомиссии.

Программа помощи "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" будет сосредоточена на четырех ключевых областях. Речь идет о поддержке гражданского общества и независимых СМИ. Будет оказана прямая помощь белорусской молодежи, в том числе через стипендиальную программу для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса. ЕС готов также оказать консультативную поддержка малым и средним предприятиям. Кроме того, средства будут выделены на повышение устойчивости системы здравоохранения на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Эта программа является частью пакета поддержки на сумму в 53 млн евро, о котором в августе объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Помимо этого, он включает в себя экстренную помощь ЕС в размере 3,7 млн евро для жертв репрессий и независимых СМИ. Готовится дополнительная поддержка для облегчения доступа к европейскому финансированию на сумму 6 млн евро для малых и средних предприятий Беларуси.

ЕС - за демократический и мирный переход власти

"Огромное мужество белорусского народа, мирно мобилизовавшегося для защиты своих демократических прав и прав человека, является источником вдохновения для всех нас. Этим недавно принятым пакетом помощи ЕС ясно дает понять, что стоит на стороне народа Беларуси и выполняет свои обязательства по усилению поддержки гражданского общества. Мы готовы поддержать демократический и мирный переход власти в стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами", - прокомментировал решение Комиссии ЕС еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархели.

Протесты в Беларуси

Уличные акции протеста начались в Минске и других городах Беларуси 9 августа, после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Белорусские силовики подавляют протестные акции с беспрецедентной жестокостью. Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. "ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов", - заявила пресс-служба Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.