ЕС сожалеет о превращении собора Святой Софии в мечеть

Европейский Союз раскритиковал разрешение Государственного совета Турции использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети. Решение Госсовета отменить постановление турецкого правительства от 1934 года о музейном статусе собора "достойно сожаления", заявил вечером в пятницу, 10 июля, в Брюсселе заместитель председателя Европейской комиссии и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Власти Греции и Кипра критикуют решение Анкары

В свою очередь президент Греции Екатерини Сакелларопулу назвала решение турецких властей "крайне провокационным актом, направленным против мирового сообщества". По ее словам, этот шаг "жестоко оскорбляет историческую память, подрывает ценность терпимости и отравляет отношения Турции со всем цивилизованным миром".

Решение Госсовета Турции осудили и власти Кипра. Министр иностранных дел страны Никос Христодулидис обвинил Анкару в "чудовищном нарушении международных обязательств". Собор Святой Софии - "универсальный символ православной веры", подчеркнул он.

Решение Госсовета Турции об отмене музейного статуса храма Святой Софии

Госсовет Турции, исполняющий функции высшего административного суда, 10 июля разрешил использовать собор Святой Софии в качестве мечети. Вскоре после этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в микроблоге Twitter указ о том, что собор будет передан в ведение Управления по делам религии и открыт для мусульманских богослужений.

Дискуссия о будущем храма Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Против превращения собора в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео, а также глава РПЦ патриарх Кирилл.

Музейный статус собор Святой Софии получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.