ЕС, Совет Европы и США приветствуют обмен пленными между РФ и Украиной

Обмен пленными между Украиной и Россией, совершенный в субботу, 7 сентября, одобрили ряд стран, а также высокопоставленные представители Евросоюза и других организацией. "Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков вызывает облегчение", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск. Вместе с тем он призвал Россию "освободить всех политических заключенных и соблюдать территориальную целостность Украины".

Евросоюз ранее неоднократно призывал освободить украинцев, которые теперь в рамках обмена вернулись домой, напомнила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Она подчеркнула, что их освобождение стало возможным благодаря усилиям юристов, активистов и других представителей гражданского общества.

В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд назвал обмен пленными "обнадеживающим шагом к улаживанию отношению" между Украиной и РФ как членами СЕ, а также "важным элементом" процесса по реализации минских соглашений.

Трамп сравнил обмен пленными с "первым большим шагом к миру"

Обмен пленными также приветствовали главы МИД и другие дипломаты Франции, Германии, Австрии, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и США. Так, американский президент Дональд Трамп поздравил обе страны, отметив, что речь идет об "очень хорошей новости, возможно, первом большом шаге к миру".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду на появление "импульса для дальнейших обменов пленными, возобновления перемирия и прогресса в реализации минских соглашений".

Точный список освобожденных россиян пока не оглашен

Обмен заключенными был проведен по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанные российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Украинцев в аэропорту встречали родственники, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица. Список освобожденных Киевом Москва пообещала обнародовать позже.