Ожидается, что штрафные меры будут официально одобрены министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 21 января, передает агентство Reuters.
Они коснутся, в частности, офицеров ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которых британские власти считают непосредственно причастными к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Солсбери в марте 2018 года. По информации журналистов изданий Bellingcat и The Insider, Чепига и Мишкин прибыли в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
В июне 2018 года от "Новичка" пострадали и трое британских граждан. Одна из пострадавших, Дон Стерджес, вскоре скончалась, не приходя в сознание.
Помимо четверых россиян, санкции будут введены против пяти граждан Сирии.
Планируется, что к офицерам ГРУ, подозреваемым в использовании химического оружия на территории Великобритании, будет применен новый механизм санкций, одобренный Евросоюзом в октябре 2018 года. Он включает в себя заморозку денежных активов на территории ЕС, а также блокировку платежей по карте Visa и действует в отношении физических и юридических лиц, разрабатывающих или применяющих химоружие, а также тех, кто оказывал им финансовую, техническую и иную материальную поддержку либо поощрял такие действия. При этом гражданство физических лиц и местонахождение компаний, подпадающих под санкции, не имеют значения.
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