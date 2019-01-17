Послы государств Европейского Союза в среду, 16 января, согласовали санкции против четырех офицеров российской военной разведки (более известной как ГРУ), подозреваемых в причастности к химическим атакам на территории Великобритании, в частности к гибели британки Дон Стерджес и попытке убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Александр Петров и Руслан Боширов
© AP / Scanpix

Ожидается, что штрафные меры будут официально одобрены министрами иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 21 января, передает агентство Reuters.

Они коснутся, в частности, офицеров ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которых британские власти считают непосредственно причастными к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Солсбери в марте 2018 года. По информации журналистов изданий Bellingcat и The Insider, Чепига и Мишкин прибыли в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

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В июне 2018 года от "Новичка" пострадали и трое британских граждан. Одна из пострадавших, Дон Стерджес, вскоре скончалась, не приходя в сознание.

Помимо четверых россиян, санкции будут введены против пяти граждан Сирии.

Планируется, что к офицерам ГРУ, подозреваемым в использовании химического оружия на территории Великобритании, будет применен новый механизм санкций, одобренный Евросоюзом в октябре 2018 года. Он включает в себя заморозку денежных активов на территории ЕС, а также блокировку платежей по карте Visa и действует в отношении физических и юридических лиц, разрабатывающих или применяющих химоружие, а также тех, кто оказывал им финансовую, техническую и иную материальную поддержку либо поощрял такие действия. При этом гражданство физических лиц и местонахождение компаний, подпадающих под санкции, не имеют значения.

Deutsche Welle
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