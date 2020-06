ЕС собрал 6,15 млрд евро для борьбы с коронавирусом в мире

6,15 миллиардов евро собрала виртуальная акция, инициированная ЕС 4 мая для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила во второй половине дня субботы, 27 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттер-акаунте.

€6,15 billion!!

Many, many thanks to all who contributed!

This amazing pledging marathon is a touching & tangible moment of unity between citizens, governments, philanthropists, health organisations and business leaders. #UnitedAgainstCoronavirus | #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/YbrkG85YUo