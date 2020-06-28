ЕС собрал 6,15 млрд евро для борьбы с коронавирусом в мире

6,15 миллиардов евро собрала виртуальная акция, инициированная ЕС 4 мая для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила во второй половине дня субботы, 27 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттер-акаунте.

€6,15 billion!! Many, many thanks to all who contributed! This amazing pledging marathon is a touching & tangible moment of unity between citizens, governments, philanthropists, health organisations and business leaders. #UnitedAgainstCoronavirus | #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/YbrkG85YUo — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 27, 2020

Целью благотворительного марафона была объявлена сумма в 7,5 миллиардов евро. Собранные деньги, которые жертвуют государства и частный бизнес, будут направлены на помощь беднейшим странам во время пандемии, чтобы жители этих стран также получили доступ к тестам на коронавирус, к лечению и медикаментам, и в будущем к вакцине.

В рамках виртуальной конференции выступила канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Германия намерена дополнительно пожертвовать еще 383 миллиона евро. Ранее, на старте акции 4 мая было объявлено о вкладе Германии в размере 525 миллионов евро.

Завершается благотворительный марафон онлайн-концертом всемирно известных музыкантов, в частности, выступают Джастин Бибер, Шакира, Coldplay и Майли Сайрус.