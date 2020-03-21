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Европейский союз решил смягчить жесткие фискальные условия, чтобы страны-участницы на время пандемии могли неограниченно вкладывать в экономику, сообщает агентство LETA.
Europos Sąjunga ir eurai
Europos Sąjunga ir eurai
© Reuters / Scanpix

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Сегодня - и этого никогда раньше не происходило - мы задействуем общую норму исключения, - в своем твиттере написала Ляйен, - Это значит, что национальные правительства стран участниц могут вкладывать в экономику столько, сколько им надо. Мы смягчаем условия бюджета, чтобы они могли это делать.”

До сих пор дефицит бюджета стран участниц не могу превышать 3% от ВВП, а государственный долг не более 50% от ВВП. Теперь эта норма отменена, чтобы страны могли компенсировать урон, нанесенный пандемией COVID-19.

rus.DELFI.lv
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