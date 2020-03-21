Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Сегодня - и этого никогда раньше не происходило - мы задействуем общую норму исключения, - в своем твиттере написала Ляйен, - Это значит, что национальные правительства стран участниц могут вкладывать в экономику столько, сколько им надо. Мы смягчаем условия бюджета, чтобы они могли это делать.”

До сих пор дефицит бюджета стран участниц не могу превышать 3% от ВВП, а государственный долг не более 50% от ВВП. Теперь эта норма отменена, чтобы страны могли компенсировать урон, нанесенный пандемией COVID-19.