Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
“Сегодня - и этого никогда раньше не происходило - мы задействуем общую норму исключения, - в своем твиттере написала Ляйен, - Это значит, что национальные правительства стран участниц могут вкладывать в экономику столько, сколько им надо. Мы смягчаем условия бюджета, чтобы они могли это делать.”
До сих пор дефицит бюджета стран участниц не могу превышать 3% от ВВП, а государственный долг не более 50% от ВВП. Теперь эта норма отменена, чтобы страны могли компенсировать урон, нанесенный пандемией COVID-19.
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