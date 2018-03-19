Брюссель "шокирован" тем, что впервые за 70 лет на территории Европы было применено боевое нервно-паралитическое вещество того же класса, который "находился в разработке" у российских военных.
"Применение химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и угрожает безопасности всех нас", — подчеркнули министры стран ЕС.
При этом они выразили удовлетворением тем, что Великобритания приняла решение тесно сотрудничать с экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках расследования данного инцидента.
"ЕС призывает Россию срочно отреагировать на вопросы Великобритании и международного сообщества и незамедлительно и в полном объеме раскрыть ОЗХО реализацию своей программы "Новичок", — отмечается далее в заявлении.
По информации агентства Reuters, эксперты ОЗХО уже прибыли в Великобританию, чтобы исследовать образцы вещества, которое было использовано при отравлении Скрипаля и его дочери.
Главы МИД выразили "свою безоговорочную солидарность" с Лондоном, в частности, в его стремлении "привлечь виновных в этом преступлении к ответственности". Кроме того, министры подчеркнули, что "безрассудные и незаконные действия" лиц, стоящих за инцидентом, "поставили под угрозу жизни многих граждан".
Глава МИД Британии Борис Джонсон вменил Москве в вину попытку сокрытия фактов. По его мнению, попытки России отрицать свою причастность к атаке "становятся все более и более абсурдными".
"В данном случае мы являемся свидетелями классической российской стратегии, заключающейся в сокрытии иголки правды в стоге отговорок и лжи", — убежден он. По словам Джонсона, в последние годы практически все государства ЕС становились жертвами злонамеренных действий со стороны Москвы.
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".
В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.
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