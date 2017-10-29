Евросоюз принял решение существенно усилить давление на страны, не принимающие обратно мигрантов, которым было отказано в получении убежища на территории ЕС. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии, полученное в ответ на запрос издания.

В качестве одного из инструментов давления Брюссель называет создание преград при получении правящими элитами этих государств виз для посещения Шенгенской зоны.

Прецедент уже создан

Бангладеш - первый пример такой страны, в отношении которой был запущен подобный механизм. В большинстве своем граждане этого государства прибывают в Европу - преимущественно Италию - из Ливии, нелегально пересекая Средиземное море.

В настоящий момент Брюссель также ведет переговоры со странами Северной Африки, чтобы устранить аналогичные проблемы, связанные с отказом от приема беженцев, чьи заявления были отклонены в ЕС. В 2016 году в Италию из этого региона прибыли более 180 тысяч мигрантов. Почти 90 процентов из них - через Ливию.

Как передает Welt am Sonntag, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер уже положительно отреагировал на инициативу Брюсселя.