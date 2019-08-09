ЕС разрабатывает руководство по паспортам РФ для Донбасса

Это руководство для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Документ затронет также вопрос выдачи виз, заявки на которые подадут в России или в Украине жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представитель ЕС напоминает, что непризнание паспортов находится в компетенции государств-членов Евросоюза.
Напомним, 20 июня главы государств и правительств ЕС выразили "чрезвычайную обеспокоенность" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг "противоречит духу и целям" минских договоренностей. Тогда же Европейский совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедурой.
Как известно, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство лицам, постоянно проживающим на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. В Украине и ЕС остро раскритиковали упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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